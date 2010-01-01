Пистолет монтажный пороховой Walte PT507

Описание товара

Многозарядный пороховой пистолет Walte РТ 507 применяется при монтажных работах. Заряжается патронами размером 6,8×11 мм, упакованными в кассеты, что значительно уменьшает время на монтаж и подготовку к функционированию. Позволит снизить утомляемость пользователя. Обладает небольшим весом благодаря корпусу из пластика.

Данная модель широко используется при выполнении операций по кирпичу и бетону. Прослужит долгий срок. Имеет эргономичную конструкцию и дизайн, что способствует комфортной эксплуатации без проскальзывания. В комплект поставки входит удобный кейс для хранения. В нашем интернет-магазине представлены пороховые пистолеты в широком ассортименте.