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Многозарядный пороховой пистолет Walte РТ 507 применяется при монтажных работах. Заряжается патронами размером 6,8×11 мм, упакованными в кассеты, что значительно уменьшает время на монтаж и подготовку к функционированию. Позволит снизить утомляемость пользователя. Обладает небольшим весом благодаря корпусу из пластика.
Данная модель широко используется при выполнении операций по кирпичу и бетону. Прослужит долгий срок. Имеет эргономичную конструкцию и дизайн, что способствует комфортной эксплуатации без проскальзывания. В комплект поставки входит удобный кейс для хранения. В нашем интернет-магазине представлены пороховые пистолеты в широком ассортименте.
Особенности
Эргономичность;
Кейс для хранения;
Долговечность.
Отзывы о товаре: Пистолет монтажный пороховой Walte PT507