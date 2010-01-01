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Пистолет монтажный пороховой Walte PT507

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  • Монтажный пистолет Walte PT507
    Монтажный пистолет Walte PT507
  • Пистолет монтажный пороховой Walte PT507 в ящике
    Пистолет монтажный пороховой Walte PT507 в ящике
  • Пистолет пороховой Walte PT507
    Пистолет пороховой Walte PT507
  • Пороховой пистолет Walte PT507
    Пороховой пистолет Walte PT507
  • Пистолет Walte PT507
    Пистолет Walte PT507
  • Пистолет монтажный пороховой Walte PT507
    Пистолет монтажный пороховой Walte PT507
    Монтажный пистолет Walte PT507 Пистолет монтажный пороховой Walte PT507 в ящике Пистолет пороховой Walte PT507 Пороховой пистолет Walte PT507 Пистолет Walte PT507 Пистолет монтажный пороховой Walte PT507
Производитель:
Страна: Тайвань (Китай)
Артикул: 617-031673
Доставка — 1000 р.
Доставка по Москве и области
В пределах МКАД: при сумме заказа свыше 20 000 р. — бесплатно, до 20 000 р. — 1000 р. Стоимость доставки за пределы МКАД рассчитывается индивидуально.
Доставка по РФ и в страны СНГ осуществляется транспортной компанией.
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Заказ вы можете оплатить двумя способами:

  • Наличный расчет. Вам нужно всего лишь произвести оплату в нашем офисе или при получении заказа.
  • Безналичный расчет. Поступление средств на расчетный счет компании. По предварительному согласованию возможна отгрузка по платежному поручению с отметкой банка.

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Гарантия 1 год
На все виды купленного у нас оборудования распространяется гарантия от 1 до 5 лет. Конкретный срок гарантии устанавливается фирмой-производителем.
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Основные
характеристики
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Рабочие характеристики
Тип привода: пороховой
Тип: поршневой многозарядный
Применение: бетон, кирпич
Расходный материал: дюбель-гвозди
Патрон: 6,8×11 мм
Габариты
Размер: 430×140,4×40,3 мм
Вес: 1,9 кг
Акция! Скидка 32%
14 800 руб.
10 138 руб.
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Описание
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Описание товара

Многозарядный пороховой пистолет Walte РТ 507 применяется при монтажных работах. Заряжается патронами размером 6,8×11 мм, упакованными в кассеты, что значительно уменьшает время на монтаж и подготовку к функционированию. Позволит снизить утомляемость пользователя. Обладает небольшим весом благодаря корпусу из пластика.

Данная модель широко используется при выполнении операций по кирпичу и бетону. Прослужит долгий срок. Имеет эргономичную конструкцию и дизайн, что способствует комфортной эксплуатации без проскальзывания. В комплект поставки входит удобный кейс для хранения. В нашем интернет-магазине представлены пороховые пистолеты в широком ассортименте.

Особенности
  • Эргономичность;
  • Кейс для хранения;
  • Долговечность.

Отзывы о товаре: Пистолет монтажный пороховой Walte PT507

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